В конкурсе детских рисунков «Один день из жизни Прасковьи Молочковой» появились первые участники

В конкурсе детских рисунков «Один день из жизни Прасковьи Молочковой», организованном Псковским городским молочным заводом совместно с Псковской Лентой Новостей, появились первые участники.

Пятилетний Ратмир Григорьев изобразил корову Прасковью любительницей отдыха на воде. «В свободное время Прасковья Молочкова плавает на своем корабле, рыбачит и поет песни», - написала нам мама художника.

Сестренки Лиза и Милана Егоровы прислали рисунок под названием «За грибами». «Немного не по сезону, но мы старались. Очень надеемся на победу!», - сообщила мама четырехлетних авторов.

Еще один рисунок принадлежит руке Южакова Геннадия. Мальчик нарисовал Прасковью отдыхающей на псковском пляже. Вверху слева - купола собора, а не то, о чем можно было бы подумать. Гена выбрал необычный ракурс изображения - вид сверху.

Уважаемые читатели! Мы с нетерпением ждем новые работы наших юных художников!

Условия конкурса:

Конкурс проходит с 26 января по 16 февраля 2017 года на сайте Псковской Ленты Новостей.

Фотографии или сканы в формате jpeg необходимо присылать на адрес электронной почты konkurs_pskov@mail.ru с пометкой «конкурс рисунков». Уважаемые родители, не забудьте указать имя ребенка, свои ФИО, контактные данные (сотовый телефон).

Рисунок карандашами, красками или фломастерами должен быть сделан одним ребенком (не взрослым или группой детей).

Победители будут определяться путем интернет-голосования в группе ПЛН ВКонтакте, которое продолжится с 16 по 19 февраля включительно (все фотографии будут выложены в специальном альбоме конкурса рисунков).

20 февраля на сайте ПЛН будут объявлены фамилии трех победителей - авторов фотографий, набравших наибольшее количество лайков. Победителей ждут вкусные призы и фирменные подарки. Также будет определен один рисунок, который получит приз симпатий от организатора конкурса - Псковского городского молочного завода.

Конкурс приурочен к 20-летию торговой марки «Прасковья Молочкова».

Источник: Псковская Лента Новостей