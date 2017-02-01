Депутат Виктор Антонов окажет содействие в ремонте 16-квартирного дома в Печорах

Первый вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Антонов провёл приём граждан в Общественной приёмной партии «Единая Россия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, к депутату обратилась жительница Печор Татьяна Александрова с просьбой оказать содействие в ремонте 16-квартирного дома по улице Свободы, где она проживает с 1961 года.

Как рассказала печерянка, построенный в послевоенное время двухэтажный кирпичный дом был капитально отремонтирован в 2009 году. Однако сейчас жилое строение, по убеждению большинства жильцов, находится практически в аварийном состоянии: фундамент, сделанный из известняка, проседает и разрушается, кровля протекает, полы в квартирах деформированы, на стенах трещины и плесень.

Мнение граждан подтвердила независимая экспертиза, которая признала, что дом нуждается в капитальном ремонте с отселением жильцов. Но в администрации города с заключением независимой экспертизы не согласились – в акте обследования помещения, сделанном в 2014 году, написано, что здание является пригодным для проживания и необходим лишь незначительный ремонт примыканий к выступающим частям здания под крышей жилого дома. По словам Татьяны Александровой, укрепить фундамент местные власти обещают в 2042 году – такой срок ремонта основания дома обозначен в предоставленных ей документах.

«Говорят, живи и радуйся», - посетовала Татьяна Александрова и показала депутату фотографии квартир и подъездов, наглядно подтверждающее неудовлетворительное состояние дома.

«Будем разбираться с вашими властями и смотреть, что можно сделать», - пообещал Виктор Антонов. Парламентарий заверил, что в ближайшее время в адрес администрации муниципалитета будет направлен депутатский запрос.

Напомним, что приёмы граждан в Общественной приёмной партии «Единая Россия» депутаты-единороссы проводят ежемесячно. С графиком приёма на февраль можно ознакомиться на сайте областного Собрания депутатов здесь.

Источник: Псковская Лента Новостей