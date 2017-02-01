Россиянина могут засудить из-за буквы «G»

Компания Google обратилась в организацию досудебного урегулирования с жалобой на россиянина, владеющего доменом ɢoogle.com, сообщает РБК.

Как пишет портал, в компании утверждают, что россиянин Виталий Попов является спамером и использует сайт, адрес которого отличается от домена поисковика лишь одним символом («ɢ» вместо буквы «G»), с целью распространения вредоносных программ.

Сам Виталий Попов заявил Vice Motherboard, что обвинения в его адрес являются ложью, и он не собирается избавляться от домена. «Нет ни единого факта, подтверждающего то, что я рассылаю рекламные сообщения, которые могут быть идентифицированы как спам в соответствии с официальной позицией США. Ни единого доказательства!» - приводит портал слова россиянина.



«Мы не будем здесь ничего комментировать», - заявила РБК представитель Google в России Светлана Анурова.

Источник: Псковская Лента Новостей