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Россиянина могут засудить из-за буквы «G»

01.02.2017 13:17 ПЛН, Псков

Компания Google обратилась в организацию досудебного урегулирования с жалобой на россиянина, владеющего доменом ɢoogle.com, сообщает РБК.

Как пишет портал, в компании утверждают, что россиянин Виталий Попов является спамером и использует сайт, адрес которого отличается от домена поисковика лишь одним символом («ɢ» вместо буквы «G»), с целью распространения вредоносных программ.

Сам Виталий Попов заявил Vice Motherboard, что обвинения в его адрес являются ложью, и он не собирается избавляться от домена. «Нет ни единого факта, подтверждающего то, что я рассылаю рекламные сообщения, которые могут быть идентифицированы как спам в соответствии с официальной позицией США. Ни единого доказательства!» - приводит портал слова россиянина.

«Мы не будем здесь ничего комментировать», - заявила РБК представитель Google в России Светлана Анурова.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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