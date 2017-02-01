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Глава Островского района Дмитрий Быстров возглавил редакционную комиссию по подготовке второго муниципального тома книги «Солдаты Победы»

01.02.2017 12:49 ПЛН, Псков

Глава администрации Островского района Дмитрий Быстров провел первое заседание обновленной общественной редакционной комиссии по подготовке второго муниципального тома книги «Солдаты Победы».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в состав новой комиссии вошли представители комитета по культуре, молодежной политике и спорту районной администрации, Островской центральной районной библиотеки, военного комиссариата города Остров, Островского, Палкинского и Пыталовского районов Псковской области, Управления Пенсионного фонда РФ в Островском районе, отдела ГГУ социальной защиты населения Псковской области в Островском районе, управления образования Островского района, архивного отдела администрации Островского района, редакции газеты «Островские вести».

Дмитрий Быстров призвал принять дополнительные меры и активизировать работу по уточнению списков ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории города Острова и Островского района, а также по сбору необходимой информации среди жителей об их родственниках, воевавших на фронтах и в партизанских отрядах во время Великой Отечественной войны. Для этого он предложил использовать все доступные информационные ресурсы и площадки, в том числе районную газету, интернет-сайты районной администрации и центральной районной библиотеки.

На заседании комиссии было принято решение разработать положение и провести патриотическою акцию «Солдаты Победы» среди учащихся образовательных учреждений района. Школьники также могут быть привлечены к сбору информации для будущего издания.

«Считаю, что работа по созданию муниципального тома книги «Солдаты Победы» - очень важная задача и этот проект должен быть реализован на достойном уровне. Нельзя допустить, чтобы память о родственниках островичей, воевавших на фронтах и в партизанских отрядах исчезла бесследно. Именно поэтому надо оперативно организовать кропотливую работу с жителями по сбору воспоминаний, фотографий, газетных вырезок с рассказами о ветеранах Великой Отечественной войны, всех, кто внес свой вклад в победу над фашизмом и тех, кто после Победы живым вернулся к родным и близким и продолжили трудиться на Псковщине», - подчеркнул Дмитрий Быстров.

Напомним, что более 70 лет назад закончилась Великая Отечественная война - самая страшная война в истории человечества. Участники той войны есть в каждой российской семье. Миллионы погибли на фронтах сражений, многие пропали без вести, кто-то вернулся домой живым... Память о тех, кто воевал или трудился в тылу, сохранилась в документах, фотографиях, наградах военного времени. Рассказы о войне передаются из поколения в поколение. В Псковской области память о более чем 150 000 земляков, отдавших жизни во имя Родины, была увековечена в 23 томах «Книги Памяти». Эта работа была возобновлена в 2013 году в проекте «Солдаты Победы».

Источник: Псковская Лента Новостей



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