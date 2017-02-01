Глава Островского района Дмитрий Быстров возглавил редакционную комиссию по подготовке второго муниципального тома книги «Солдаты Победы»

Глава администрации Островского района Дмитрий Быстров провел первое заседание обновленной общественной редакционной комиссии по подготовке второго муниципального тома книги «Солдаты Победы».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в состав новой комиссии вошли представители комитета по культуре, молодежной политике и спорту районной администрации, Островской центральной районной библиотеки, военного комиссариата города Остров, Островского, Палкинского и Пыталовского районов Псковской области, Управления Пенсионного фонда РФ в Островском районе, отдела ГГУ социальной защиты населения Псковской области в Островском районе, управления образования Островского района, архивного отдела администрации Островского района, редакции газеты «Островские вести».

Дмитрий Быстров призвал принять дополнительные меры и активизировать работу по уточнению списков ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории города Острова и Островского района, а также по сбору необходимой информации среди жителей об их родственниках, воевавших на фронтах и в партизанских отрядах во время Великой Отечественной войны. Для этого он предложил использовать все доступные информационные ресурсы и площадки, в том числе районную газету, интернет-сайты районной администрации и центральной районной библиотеки.

На заседании комиссии было принято решение разработать положение и провести патриотическою акцию «Солдаты Победы» среди учащихся образовательных учреждений района. Школьники также могут быть привлечены к сбору информации для будущего издания.

«Считаю, что работа по созданию муниципального тома книги «Солдаты Победы» - очень важная задача и этот проект должен быть реализован на достойном уровне. Нельзя допустить, чтобы память о родственниках островичей, воевавших на фронтах и в партизанских отрядах исчезла бесследно. Именно поэтому надо оперативно организовать кропотливую работу с жителями по сбору воспоминаний, фотографий, газетных вырезок с рассказами о ветеранах Великой Отечественной войны, всех, кто внес свой вклад в победу над фашизмом и тех, кто после Победы живым вернулся к родным и близким и продолжили трудиться на Псковщине», - подчеркнул Дмитрий Быстров.

Напомним, что более 70 лет назад закончилась Великая Отечественная война - самая страшная война в истории человечества. Участники той войны есть в каждой российской семье. Миллионы погибли на фронтах сражений, многие пропали без вести, кто-то вернулся домой живым... Память о тех, кто воевал или трудился в тылу, сохранилась в документах, фотографиях, наградах военного времени. Рассказы о войне передаются из поколения в поколение. В Псковской области память о более чем 150 000 земляков, отдавших жизни во имя Родины, была увековечена в 23 томах «Книги Памяти». Эта работа была возобновлена в 2013 году в проекте «Солдаты Победы».

Источник: Псковская Лента Новостей