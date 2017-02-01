Сегодня: Среда, 01 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
За вкусным - в магазины «Соловьи»! Легкий переход Подарок любимому Зарплата бюджетников в Псковской области О поддержке инноваций Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта Распродажа детских игрушек Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове Лучшая интерьерная печать в Пскове
Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок известного фотографа и волонтера Дмитрия Маркова попадет на билборды Apple по всему миру. Фотограф, проживающий в Пскове, принял участие в проекте «Одна ночь на iPhone...15



В Великих Луках будут судить двоих безработных, которые похитили из бывшего телятника редуктор транспортера и металлическую тележку

01.02.2017 12:48 ПЛН, Псков

Следователи следственного отдела МО МВД России «Великолукский» передали в суд уголовное дело, связанное с хищением имущества.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, вечером 30 ноября 2016 года двое безработных, ранее судимых граждан, 26 и 19 лет, находились в деревне Тулубьево Великолукского района. Проходя мимо здания, где ранее располагался телятник, приятели решили проникнуть внутрь и похитить металл с тем, чтобы потом его продать. Из помещения они совершили кражу редуктора транспортера и металлическую тележку, которые принадлежат местной организации. Вдвоем погрузили редуктор на тележку и увезли.
 
Благодаря целенаправленным и профессиональным действиям сотрудников МО МВД России «Великолукский», в кратчайший срок были установлены и задержаны подозреваемые. Они дали признательные показания.
 
Следствием по данному делу собрана достаточная доказательная база. Допрошены свидетели, проведены необходимые криминалистические экспертизы. Установлено местонахождение похищенного имущества, которое было изъято и возвращено организации. С обвиняемыми проведена проверка показаний на месте совершения преступления.
 
Теперь свой вердикт после рассмотрения уголовного дела должен будет вынести суд.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28