В Великих Луках будут судить двоих безработных, которые похитили из бывшего телятника редуктор транспортера и металлическую тележку

Следователи следственного отдела МО МВД России «Великолукский» передали в суд уголовное дело, связанное с хищением имущества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, вечером 30 ноября 2016 года двое безработных, ранее судимых граждан, 26 и 19 лет, находились в деревне Тулубьево Великолукского района. Проходя мимо здания, где ранее располагался телятник, приятели решили проникнуть внутрь и похитить металл с тем, чтобы потом его продать. Из помещения они совершили кражу редуктора транспортера и металлическую тележку, которые принадлежат местной организации. Вдвоем погрузили редуктор на тележку и увезли.

Благодаря целенаправленным и профессиональным действиям сотрудников МО МВД России «Великолукский», в кратчайший срок были установлены и задержаны подозреваемые. Они дали признательные показания.

Следствием по данному делу собрана достаточная доказательная база. Допрошены свидетели, проведены необходимые криминалистические экспертизы. Установлено местонахождение похищенного имущества, которое было изъято и возвращено организации. С обвиняемыми проведена проверка показаний на месте совершения преступления.

Теперь свой вердикт после рассмотрения уголовного дела должен будет вынести суд.

Источник: Псковская Лента Новостей