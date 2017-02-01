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Снег, южный ветер и до -7 градусов мороза прогнозируют в Псковской области в четверг

01.02.2017 18:01 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг, 2 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег.

Ветер южных направлений 2-7 м/сек. Температура по области -2…-7 градусов. Атмосферное давление высокое.

Источник: Псковская Лента Новостей



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