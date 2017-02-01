Компания МТС объявила о назначении псковского депутата Александра Самуйлова директором филиала на Ямале

Компания МТС объявила о назначении псковского депутата Александра Самуйлова на должность директора филиала МТС в Ямало-Ненецком автономном округе. Как рассказали CNews в компании, Александр Самуйлов будет осуществлять общее руководство филиалом МТС в регионе. В зону его ответственности вошла реализация стратегии компании в ЯНАО.

Приоритетными направлениями деятельности нового главы МТС в ЯНАО станут развитие телекоммуникационной инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи в крупных городах, небольших населенных пунктах, а также в вахтовых поселках нефтегазовой отрасли, дальнейшее внедрение сетей третьего и четвертого поколений, вывод на рынок новых продуктов и услуг компании, а также усовершенствование качества обслуживания абонентов и выполнение основных финансовых показателей филиала.

Как сказал директор по региональному развитию МТС Армен Аветисян, перед Александром Самуйловым стоит задача развития розничного бизнеса МТС в ЯНАО, укрепления позиций компании в бизнес-сегменте. «Опыт Александра Самуйлова в сфере реализации проектов в условиях острой конкуренции на насыщенном рынке должен вывести работу компании в регионе на новый уровень», - сказал он.

Александр Самуйлов родился в 1971 году. Закончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» (инженер-системотехник) в 1997 году, а в 2011 – Высшую школу менеджмента Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Карьеру начал в городе Псков на НПО «Гидроимпульс». Позже занимал должности топ-менеджера в Пскове в банковской сфере, ритейле и ЖКХ. Александр Самуйлов имеет опыт руководства в телекоммуникационной отрасли: ранее он возглавлял Псковский филиал «Вымпелкома».

С 2012 года – депутат Псковской городской Думы пятого созыва, член фракции «Единая Россия».

Источник: Псковская Лента Новостей