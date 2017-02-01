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Выборы в областное Собрание и Госдуму назвал главными событиями года Александр Козловский

01.02.2017 13:42 ПЛН, Псков

Главными событиями 2016 года для Псковской области руководитель РССП ПО, депутат Госдумы, лидер движения «Свое» Александр Козловский назвал выборы в областное Собрание и Госдуму. Об это он сообщил сегодня, 1 февраля, на внеочередном общем собрании Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
«Благодаря вашей поддержке, я сегодня представляю интересы нашего региона в федеральном законодательном органе. Я приложу все усилия, чтобы оправдать ваше доверие», - заверил он. 
 
Александр Козловский также отметил, что в 2016 году ряды РСПП пополнили предприятия со всех районов Псковской области. Ранее в сообществе в основном были представлены предприятия из Пскова и Великих Лук. 
 
«Многие предприятия, которые работают в районах Псковской области, мы смогли посетить. Большинство из них развиваются, изготавливают уникальную продукцию. При том, что наш регион производит много сельхозпродукции, у нас немало предприятий, работающих и в других отраслях. Их продукция известна не только в России, но и за рубежом. Они делают известной нашу Псковскую область. Наш край – это не только природные и архитектурные памятники, но и большой промышленный потенциал», - добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей



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