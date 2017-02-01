Андрей Турчак купил шали, связанные пациентками Первомайского психоневрологического интерната

Первомайский психоневрологический интернат в деревне Лещихино Палкинского района посетил в среду, 1 февраля, губернатор Псковской области Андрей Турчак в рамках рабочей поездки по муниципалитету.

Фото из Instagram пресс-секретаря губернатора Оксаны Ширан

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, глава региона осмотрел помещения интерната, пообщался с постояльцами и приобрел две шали, связанные руками пациенток.

В ходе разговора с постояльцами Андрей Турчак интересовался, довольны ли они питанием и обслуживанием, а также их пожеланиями. На все вопросы глава региона получил положительные ответы. О пожеланиях рассказала директор учреждения Любовь Лукина. Руководитель сообщила, что здание необходимо оборудовать лифтом, чтобы люди с ограниченными возможностями могли попасть на второй этаж, где находится актовый зал и церковь. Кроме того, руководство интерната хотело бы оборудовать в здании бассейн и приобрести новые тренажеры в спортзал для физического развития пациентов. Губернатор Андрей Турчак поручил начальнику Главного государственного управления социальной защиты населения Армену Мнацаканяну рассмотреть возможность включения социального учреждения в федеральную программу «Доступная среда», что позволит оборудовать здание лифтом, а также пообещал помочь со строительством бассейна и покупкой тренажеров.

Также Андрей Турчак спросил, работает ли Попечительский совет интерната. Любовь Лукина ответила положительно, отметив, что один из членов совета, руководитель Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова, помогает учреждению тканями, из которых постояльцы сами шьют постельное белье.

«У вас порядок. Какой руководитель, такое и учреждение», - сказал в завершение визита Андрей Турчак и поблагодарил сотрудников ПНИ за работу.

Первомайский психоневрологический интернат расположен в трехэтажном здании 1970 года постройки. Сейчас в учреждении проживают 337 человек, 31 из них - на платной основе. В основном это женщины с хроническими психическими заболеваниями. Учреждение оказывает шесть видов социальных услуг. В интернате работает стоматолог, физио- и массажный кабинеты, есть своя лаборатория, аптека. Ведут прием психиатр, невропатолог и терапевт. Кроме того, интернат предоставляет социально-психологические, педагогические и социально-трудовые услуги. Штат специалистов укомплектован полностью.

В течение последних десяти лет в здании интерната проводится ремонт. В 2015–2016 годах здесь привели в порядок баню-прачечную, душевые, пищеблок, кровлю, обустроили эвакуационные выходы и установили ограждение по периметру здания. В общей сложности на эти цели было затрачено более 3 млн рублей, в том числе областных средств.

Кроме того, три года назад, по просьбам постояльцев, в одном из помещений интерната оборудовали церковь. Службы в ней проводит священник из Палкино, и, по словам руководства соцучреждения, здесь всегда многолюдно.

Источник: Псковская Лента Новостей