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Палкинская камнеобрабатывающая компания «Новплит» ищет сотрудников

01.02.2017 14:13 ПЛН, Псков

На производстве камнеобрабатывающей компании ООО «Новплит» в деревне Свириково побывал в среду, 1 февраля, губернатор Псковской области Андрей Турчак в рамках рабочей поездки по Палкинскому району.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, с работой предприятия главу региона познакомил директор Анатолий Муравейко. Он рассказал, что «Новплит» создан в 2004 году. Компания производит облицовочную, декоративную плитку и другую продукцию для наружной и внутренней отделки зданий и помещений, а также ландшафтного оформления территорий. В качестве сырья используется натуральный природный камень - известняк, добытый на территории Северо-Западного региона, а также лемезит из Башкирии и карельский шунгит.
 
Ассортимент и цветовая гамма изделий постоянно расширяются. Использование для обработки камня современного оборудования позволяет выпускать изделия высокого качества.
 
Продукция предприятия представлена на рынках Псковской области, Великого Новгорода и Москвы. ООО «Новплит» также планирует выйти на рынок Санкт-Петербурга. В связи с этим директор предприятия обратился к главе региона с просьбой оказать содействие в данном вопросе. В свою очередь заместитель губернатора области Сергей Перников, который также присутствовал на предприятии, предложил Анатолию Муравейко принять участие в строительной выставке в Санкт-Петербурге и подготовить для нее свой презентационный стенд. В ходе встречи речь шла и о сотрудничестве с белорусскими партнерами.
 
Анатолий Муравейко рассказал, что на предприятии трудятся 29 человек. Ежемесячно «Новплит» предоставляет 20 вакансий на рынке труда, а в сезон число вакансий еще больше возрастает. Средняя заработная плата работников составляет 12-15 тыс рублей без учета премиальных. Кроме того, на предприятии создана постоянно действующая система повышения квалификации персонала.

Источник: Псковская Лента Новостей



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