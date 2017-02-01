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Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию

01.02.2017 14:22 ПЛН, Псков

Центр лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, срок разрешений на хранение и ношение оружия, у которых истек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, им необходимо обратится с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения центра ЛЛР по месту жительства.
 
Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать и через Портал государственных услуг.
 
Полный перечень государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы можно найти на сайте Росгвардии. Там же размещена информация о режиме работы и список контактных телефонов сотрудников центра лицензионно-разрешительной работы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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