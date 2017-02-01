На ЕГЭ-2017 в Псковской области потратят более 5 млн рублей

Псковская область получит более 5 млн рублей из госбюджета на подготовку к проведению Единого государственного экзамена в 2017 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области со ссылкой на начальника Государственного управления образования Псковской области Александра Седунова.

Из них 4,6 млн рублей пойдут на оснащение школ-пунктов проведения государственной итоговой аттестации Псковской области оборудованием для печати и сканирования экзаменационных материалов. «Из тридцати действующих пунктов проведения ЕГЭ будут оснащены одиннадцать», - уточнил он.

Около 600 тысяч рублей будут выделены на повышение квалификации учителей и экспертов, которые задействованы в проведении ЕГЭ и проверке экзаменационных материалов. Обучение на базе региональных сетевых центров повышения квалификации пройдут порядка 280 специалистов.

Александр Седунов отметил, что уже в апреле в двух пунктах проведения ЕГЭ - в Пскове и Великих Луках - будет проводиться досрочный этап госэкзамена. Основные испытания для одиннадцатиклассников начнутся в конце мая и продлятся до 24 июня.

Источник: Псковская Лента Новостей