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На ЕГЭ-2017 в Псковской области потратят более 5 млн рублей

01.02.2017 14:36 ПЛН, Псков

Псковская область получит более 5 млн рублей из госбюджета на подготовку к проведению Единого государственного экзамена в 2017 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области со ссылкой на начальника Государственного управления образования Псковской области Александра Седунова.
 
Из них 4,6 млн рублей пойдут на оснащение школ-пунктов проведения государственной итоговой аттестации Псковской области оборудованием для печати и сканирования экзаменационных материалов. «Из тридцати действующих пунктов проведения ЕГЭ будут оснащены одиннадцать», - уточнил он.
 
Около 600 тысяч рублей будут выделены на повышение квалификации учителей и экспертов, которые задействованы в проведении ЕГЭ и проверке экзаменационных материалов. Обучение на базе региональных сетевых центров повышения квалификации пройдут порядка 280 специалистов.
 
Александр Седунов отметил, что уже в апреле в двух пунктах проведения ЕГЭ - в Пскове и Великих Луках - будет проводиться досрочный этап госэкзамена. Основные испытания для одиннадцатиклассников начнутся в конце мая и продлятся до 24 июня.

Источник: Псковская Лента Новостей



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