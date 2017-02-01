Роспотребнадзор проверил, не нарушают ли псковские магазины временный запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции

Управлением Роспотребнадзора по Псковской области проводятся мероприятия по государственному надзору за организациями, осуществляющими розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, за период действия ограничительных мер с 27 января проведены проверки 6 объектов, в ходе которых факты реализации запрещенной спиртосодержащей продукции не установлены.

В Роспотребнадзоре делают вывод о том, что хозяйствующими субъектами Псковской области добросовестно исполняется временный запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции.

Если вам стало известно о незаконной продаже спиртсодержащей продукции или о случаях отравления суррогатной, недоброкачественной спиртсодержащей продукцией, просьба сообщать для оперативного принятия мер к изъятию ее из оборота ежедневно по телефонам «горячих линий»:

в городе Пскове (8112) 662820, 662069, 621663;

в городе Великие Луки (81153)37201, 77096;

в городе Невель (81151)25402;

в городе Остров (81152)32898.

Также по телефонам «горячих линий» можно получить консультацию специалистов по вопросам приостановления розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2017г. №7.

Источник: Псковская Лента Новостей