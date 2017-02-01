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Роспотребнадзор проверил, не нарушают ли псковские магазины временный запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции

01.02.2017 14:52 ПЛН, Псков

Управлением Роспотребнадзора по Псковской области проводятся мероприятия по государственному надзору за организациями, осуществляющими розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, за период действия ограничительных мер с 27 января проведены проверки 6 объектов, в ходе которых факты реализации запрещенной спиртосодержащей продукции не установлены.

В Роспотребнадзоре делают вывод о том, что хозяйствующими субъектами Псковской области добросовестно исполняется временный запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции.

Если вам стало известно о незаконной продаже спиртсодержащей продукции или о случаях отравления суррогатной, недоброкачественной спиртсодержащей продукцией, просьба сообщать для оперативного принятия мер к изъятию ее из оборота ежедневно по телефонам «горячих линий»:

в городе Пскове (8112) 662820, 662069, 621663;

в городе Великие Луки (81153)37201, 77096;

в городе Невель (81151)25402;

в городе Остров (81152)32898.

Также по телефонам «горячих линий» можно получить консультацию специалистов по вопросам приостановления розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2017г. №7.

Источник: Псковская Лента Новостей



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