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В Псковском филиале Академии ФСИН России началась первоначальная профессиональная подготовка сотрудников УИС

01.02.2017 15:47 ПЛН, Псков

С 1 февраля по 1 марта в Псковском филиале академии на курсах первоначальной профессиональной подготовки пройдут обучение сотрудники рядового, младшего и среднего начальствующего состава УФСИН России по Тверской и Псковской области.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, сегодня начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин и заместители по направлениям деятельности разъяснили слушателям порядок обучения и проживания на территории образовательной организации, пожелав прибывшим на обучение сотрудникам справиться с изучением дисциплин, после чего успешно сдать экзамены.
 
В ходе обучения слушателями первоначальной профессиональной подготовки должны быть изучены не только учебные дисциплины, но и пройдена физическая, строевая и огневая подготовка, освоены правила оказания первой медицинской помощи и основы делопроизводства.
 
В выходные дни слушателей курсов ожидает культурная программа: сотрудники группы по работе с личным составом отдела кадров Псковского филиала академии готовы познакомить гостей города с достопримечательностями Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



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