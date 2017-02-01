В Псковском филиале Академии ФСИН России началась первоначальная профессиональная подготовка сотрудников УИС

С 1 февраля по 1 марта в Псковском филиале академии на курсах первоначальной профессиональной подготовки пройдут обучение сотрудники рядового, младшего и среднего начальствующего состава УФСИН России по Тверской и Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, сегодня начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин и заместители по направлениям деятельности разъяснили слушателям порядок обучения и проживания на территории образовательной организации, пожелав прибывшим на обучение сотрудникам справиться с изучением дисциплин, после чего успешно сдать экзамены.

В ходе обучения слушателями первоначальной профессиональной подготовки должны быть изучены не только учебные дисциплины, но и пройдена физическая, строевая и огневая подготовка, освоены правила оказания первой медицинской помощи и основы делопроизводства.

В выходные дни слушателей курсов ожидает культурная программа: сотрудники группы по работе с личным составом отдела кадров Псковского филиала академии готовы познакомить гостей города с достопримечательностями Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей