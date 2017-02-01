«Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией - Александр Кузнецов

Региональная авиакомпания «Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией в середине февраля. Ограничение разрешения на выполнение полетов связано с выкатом самолета за пределы посадочной полосы осенью 2016 года, а не с долгами авиакомпании, сообщил ТАСС во вторник заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.

В понедельник, 31 января, приказом Росавиации срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании был ограничен до 7 февраля. По мнению источника ТАСС, причиной могли стать долги предприятия в 200 млн рублей.

«Все необходимые документы об устранении замечаний, полученные после инцидента с самолетом в сентябре прошлого года, направлены в Росавиацию. Требования касались обеспечения безопасности полетов. Ожидаем, что завершающая проверка пройдет до середины февраля, и сертификат "Псковавиа" будет продлен», - сказал он.

По словам вице-губернатора, к настоящему времени выполнены работы по удлинению полосы до 2520 м, переносу метеооборудования и установке аэродромных знаков, разработке схемы маневрирования воздушных судов.

При этом собеседник агентства опроверг информацию, что причиной ограничения полетов стали долги авиакомпании другим аэропортам. «Долги есть, но они носят текущий характер. Часть их реструктуризирована, выработан график погашения задолженности», - добавил Кузнецов, не назвав общую сумму задолженности.

Кроме того, в 2017 году администрация Псковской области, как собственник предприятия, намерена обновить авиапарк: рассматриваются три предложения по покупке самолетов.

Источник: Псковская Лента Новостей