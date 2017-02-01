Ответственность за хранение и провоз санкционных товаров для личного пользования для граждан не предусмотрена, заверили в Роспотребнадзоре

Ответственность за хранение и транспортировку санкционных товаров для личного пользования для граждан не предусмотрена. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Административная ответственность для граждан подразумевается только при осуществлении ими внешнеэкономических операций, предусматривающих реализацию, хранение, транспортирование на территорию Российской Федерации запрещенных продуктов в целях сбыта. На ввоз, транспортировку и хранение товаров для личного пользования граждан указанный законопроект не распространяется», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предлагает ввести штрафы за хранение и перевозку санкционных товаров. Об этом говорится в тексте законопроекта, размещенного на портале проектов нормативно-правовых актов.

Источник: Псковская Лента Новостей