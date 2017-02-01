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Александр Козловский пообещал поддержку псковичам в поиске средств на проведение международной «Вахты Памяти»

01.02.2017 16:30 ПЛН, Псков

Депутат Государственной Думы от Псковской области, председатель регионального отделения РСПП Александр Козловский пообещал поддержку псковским поисковикам в привлечении средств на проведение международной «Вахты Памяти». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, к парламентарию в общественную приемную партии «Единая Россия» обратился руководитель общественной организации «След Пантеры» Геннадий Корольков. 
 
Поисковик рассказал, что с 1994 года, когда начала официальную работу общественная организация, подняты и перезахоронены останки более 14 тысяч солдат. Он отметил государственную значимость данной работы. 
 
Геннадий Корольков обратился за помощью в поиске финансирования на проведение международной «Вахты Памяти», которая запланирована на конец апреля - начало мая 2017 года. В акции примут участие поисковики из разных регионов России, Белоруссии и Казахстана. На проведение мероприятия, закупку гробов и питание участников необходимо порядка 350 тысяч рублей. 
 
Александр Козловский отметил, что готов включиться в работу по поиску денежных средств, в том числе путем привлечения внимания промышленников и предпринимателей к данному мероприятию. «В моем лице вы найдете поддержку», - заверил он. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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