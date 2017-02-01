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У юных псковичей и их родителей формировали антинаркотическое мировоззрение

01.02.2017 18:17 ПЛН, Псков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в рамках осуществления социально-психологического тестирования в образовательных учреждениях областного центра в январе провели 11 антинаркотических мероприятий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, полицейские посетили ряд средних общеобразовательных школ города, а также лицеи, колледжи и школу-интернат.
 
Эти профилактические встречи были направлены на формирование у подростков и их родителей антинаркотического мировоззрения, привычки к здоровому образу жизни и занятиям спортом.
 
В ходе общения говорилось о негативных последствиях, наступающих в результате  употребления наркотиков, а также курения, распития спиртных напитков. Подчеркивалось, что за те или иные противоправные деяния законодательством Российской Федерации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
 
Стражи порядка подчеркивали, что ответственность за воспитание и поступки несовершеннолетних несут прежде всего их родители. Для участников этих акций были продемонстрированы фильмы по обсуждаемым проблемам.

Источник: Псковская Лента Новостей



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