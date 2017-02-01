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В Великолукской епархии пройдут IX православные Свято-Тихоновские педагогические чтения

01.02.2017 18:29 ПЛН, Псков

С 5 по 8 февраля в Великолукской епархии пройдут IX православные Свято-Тихоновские педагогические чтения «Чистое сердце Русской православной церкви». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, мероприятия чтений посвящены дню рождения Святителя Тихона (1 февраля / 19 января по ст. ст.) и 100-летию восстановления патриаршества в Русской православной церкви.
 
По традиции, открытие IX православных Свято-Тихоновских педагогических чтений состоится в Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Великие Луки, в воскресенье, 5 февраля в 9.30. Чтения начнутся с совершения молебна святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси.
 
6 февраля общим началом для всех мероприятий чтений станет единый урок для учащихся средних школ Великих Лук «Святейший Патриарх Тихон - наш земляк» и занятия для дошкольников «Православные истории для детей», которые пройдут в образовательных учреждениях города.
 
В рамках чтений состоятся встречи представителей духовенства, педагогов, учащихся и общественности, а также выставка детских рисунков «Красота Божьего мира».
 
Работа чтений будет проходить по трем направлениям - дошкольного, школьного и церковного образования.
 
Основными площадками для проведения мероприятий станут МБДОУ Детский сад №4, МБОУ Средняя общеобразовательная школа №2 и Центр духовного образования Великолукской епархии.
 
Подведение итогов и закрытие IX православных Свято-Тихоновских педагогических чтений состоится 8 февраля в 15.00 в МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» г. Великие Луки.
 
К участию в чтениях приглашаются преподаватели духовно-нравственных дисциплин г. Великие Луки и районов Псковской области, священнослужители Великолукской епархии, все заинтересованные лица.
 
Программа IX православных Свято-Тихоновских педагогических чтений - Наш святой земляк Патриарх Тихон - «Чистое сердце Русской Православной Церкви» - скачать>>>

Источник: Псковская Лента Новостей



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