В Великолукской епархии пройдут IX православные Свято-Тихоновские педагогические чтения

С 5 по 8 февраля в Великолукской епархии пройдут IX православные Свято-Тихоновские педагогические чтения «Чистое сердце Русской православной церкви». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, мероприятия чтений посвящены дню рождения Святителя Тихона (1 февраля / 19 января по ст. ст.) и 100-летию восстановления патриаршества в Русской православной церкви.

По традиции, открытие IX православных Свято-Тихоновских педагогических чтений состоится в Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Великие Луки, в воскресенье, 5 февраля в 9.30. Чтения начнутся с совершения молебна святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси.

6 февраля общим началом для всех мероприятий чтений станет единый урок для учащихся средних школ Великих Лук «Святейший Патриарх Тихон - наш земляк» и занятия для дошкольников «Православные истории для детей», которые пройдут в образовательных учреждениях города.

В рамках чтений состоятся встречи представителей духовенства, педагогов, учащихся и общественности, а также выставка детских рисунков «Красота Божьего мира».

Работа чтений будет проходить по трем направлениям - дошкольного, школьного и церковного образования.

Основными площадками для проведения мероприятий станут МБДОУ Детский сад №4, МБОУ Средняя общеобразовательная школа №2 и Центр духовного образования Великолукской епархии.

Подведение итогов и закрытие IX православных Свято-Тихоновских педагогических чтений состоится 8 февраля в 15.00 в МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» г. Великие Луки.

К участию в чтениях приглашаются преподаватели духовно-нравственных дисциплин г. Великие Луки и районов Псковской области, священнослужители Великолукской епархии, все заинтересованные лица.

скачать>>> Программа IX православных Свято-Тихоновских педагогических чтений - Наш святой земляк Патриарх Тихон - «Чистое сердце Русской Православной Церкви» -

Источник: Псковская Лента Новостей