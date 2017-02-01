На реальное снижение зарплат пожаловалась депутату Госдумы воспитатель из Псковского района

На реальное снижение зарплат в учреждениях дошкольного образования Псковского района пожаловалась депутату Госдумы Александру Козловскому воспитатель из Стремуткинского детского сада в ходе встречи в региональной Общественной приемной «Единой России».

Воспитатель рассказала, что, несмотря на то, что имеет высшую категорию, хороший стаж и неплохие стимулирующие, на свою зарплату в 15 тысяч рублей не может прокормить свою семью. В расчетном листке, по ее словам, почему-то отражаются компенсации за коммунальные услуги, которые не имеют отношения к зарплате. За последнее время зарплаты воспитателей значительно снизились, пояснила заявительница. Под соответствующим обращением, которое передано Александру Козловскому, подписались воспитатели из 4 детских садов района. «Мы обращались и к губернатору, и к президенту, и в министерство образования», - сказала она.

Представитель областного управления образования Галина Антипина пояснила, что такая ситуация сложилась из-за того, что Псковский район в 2014 году доплачивал воспитателям по 7500 рублей, в 2015 году - 4500 рублей, а в 2016 году выплаты вообще были отменены из-за трудностей с финансированием. В 2014 году показатели по Псковскому району по зарплатам работников дошкольных учреждений превышали плановые на 26%.

Воспитатель также обратила внимание на то, что работникам детского сада в декабре не были выплачены стимулирующие. В руководстве учреждения это объяснили тем, что весь стимулирующий фонд по году уже выбран.

Александр Козловский поинтересовался, почему воспитатели не обратились непосредственно в район, который отменил дополнительные выплаты. Сотрудница дошкольного учреждения пояснила, что обращения в администрацию муниципалитета приводят только к дополнительным проверкам.

Депутат заверил, что данный вопрос он поднимет завтра на встрече с администрацией Псковского района. Проблема будет взята на контроль. Кроме того, региональное управление образование проанализирует уровень зарплат и распределение стимулирующих среди воспитателей Псковского района за 2016 год.

Источник: Псковская Лента Новостей