В жилом секторе Дедовичей пожарные провели профилактический рейд

1 февраля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России «Дедовичский» и корреспондентом МП «Редакция газеты «Коммуна» провели профилактический рейд в жилом секторе поселка Дедовичи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе данного рейда осуществлен подворовой обход 8 домовладений, под роспись проинструктировано 16 человек, распространено 25 листовок, а также проведены индивидуальные беседы в ходе осмотра печного отопления.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Доведены обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.

Источник: Псковская Лента Новостей