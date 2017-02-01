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В жилом секторе Дедовичей пожарные провели профилактический рейд

01.02.2017 18:01 ПЛН, Псков

1 февраля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России «Дедовичский» и корреспондентом МП «Редакция газеты «Коммуна» провели профилактический рейд в жилом секторе поселка Дедовичи.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе данного рейда осуществлен подворовой обход 8 домовладений, под роспись проинструктировано 16 человек, распространено 25 листовок, а также проведены индивидуальные беседы в ходе осмотра печного отопления.
 
В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Доведены обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.

Источник: Псковская Лента Новостей



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