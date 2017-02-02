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Гололедица возможна на дорогах Псковской области в пятницу

02.02.2017 17:56 ПЛН, Псков

По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на 3 февраля на территории Псковской области прогнозируется облачная погода, местами небольшой снег.

На дорогах местами гололедица.

Ветер южных направлений  2-7 м/сек.

Температура по области:  ночью  -3…-8 градусов, днем 0…-5 градусов.

Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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