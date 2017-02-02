Сотрудники железнодорожного музея в Пскове присоединились к декаднику «Внимание! Поезд!»

23 января на полигоне Октябрьской магистрали стартовал декадник «Внимание! Поезд!», направленный на профилактику непроизводственного травматизма на железнодорожных объектах.

В рамках акции активная работа по воспитанию умения правильно себя вести вблизи железной дороги была организована сотрудниками железнодорожного музея в городе Псков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Встречи в музее, посвященные правилам безопасного поведения, были проведены с учащимися средней образовательной школы №2, Псковского агротехнического колледжа и с воспитанниками детского сада №46.

Для детей и подростков были проведены обзорные экскурсии по музею, раскрывающие историю становления и развития железнодорожного транспорта в России, которые сопровождались уроком на тему: «Правила поведения на железнодорожном транспорте» для формирования осознанного и ответственного отношения к соблюдению правил личной безопасности и расширения знаний о зонах повышенной опасности в границах транспортной инфраструктуры.

«Профилактика случаев детского травматизма на территории объектов железнодорожной инфраструктуры для нас является одной из основных задач. К сожалению, дети продолжают получать тяжелые травмы, в том числе и со смертельным исходом. Это вызывает острую необходимость проведения дополнительных занятий с учащимися общеобразовательных организаций по вопросам безопасности и правилам поведения на железной дороге»,  отмечает хранитель фондов Псковского филиала музея Октябрьской железной дороги Татьяна Костина.

Источник: Псковская Лента Новостей