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Сотрудники железнодорожного музея в Пскове присоединились к декаднику «Внимание! Поезд!»

02.02.2017 17:09 ПЛН, Псков

23 января на полигоне Октябрьской магистрали стартовал декадник «Внимание! Поезд!», направленный на профилактику непроизводственного травматизма на железнодорожных объектах.
 
В рамках акции активная работа по воспитанию умения правильно себя вести вблизи железной дороги была организована сотрудниками железнодорожного музея в городе Псков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Октябрьской железной дороги. 
Встречи в музее, посвященные правилам безопасного поведения, были проведены с учащимися средней образовательной школы №2, Псковского агротехнического колледжа и с воспитанниками детского сада №46.
 
Для детей и подростков были проведены обзорные экскурсии по музею, раскрывающие историю становления и развития железнодорожного транспорта в России, которые сопровождались уроком на тему: «Правила поведения на железнодорожном транспорте» для формирования осознанного и ответственного отношения к соблюдению правил личной безопасности и расширения знаний о зонах повышенной опасности в границах транспортной инфраструктуры.
 
«Профилактика случаев детского травматизма на территории объектов железнодорожной инфраструктуры для нас является одной из основных задач. К сожалению, дети продолжают получать тяжелые травмы, в том числе и со смертельным исходом. Это вызывает острую необходимость проведения дополнительных занятий с учащимися общеобразовательных организаций по вопросам безопасности и правилам поведения на железной дороге»,  отмечает хранитель фондов Псковского филиала музея Октябрьской железной дороги Татьяна Костина.

Источник: Псковская Лента Новостей



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