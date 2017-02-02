Дмитрий Быстров поздравил с днем рождения настоятельницу Спасо-Казанского женского монастыря игуменью Маркеллу

2 февраля глава администрации Островского района Дмитрий Быстров посетил восстановленный Спасо-Казанский женский монастырь, расположенный в центре Острова, на левом берегу реки Великой, где вместе с духовными лицами Островского округа и прихожанами храма поздравил с днем рождения настоятельницу обители игуменью Маркеллу.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, руководитель муниципалитета от всей души пожелал матушке Маркелле здоровья, долголетия, мира, любви, радости, духовных и телесных сил в подвиге пастырского служения и тепло поблагодарил ее за большие труды по восстановлению обители. Дмитрий Быстров выразил надежду на продолжение доброго взаимодействия Спасо-Казанского женского монастыря с органами местной власти в деле утверждения традиционных духовно-нравственных ценностей, созидания мира, добра и согласия в обществе.

В свою очередь, матушка Маркелла поблагодарила гостей за поздравления и предложила осмотреть уникальные экспонаты готовящегося к открытию музея на территории монастыря. За оформление музея отвечает известный в Острове краевед Людмила Ильичева.

Напомним, что три года назад, в день 65-летия игуменьи Маркеллы, на территории Спасо-Казанского женского монастыря состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию большой звонницы на храме Спаса Нерукотворного Образа. Это стало возможным после того, как на колокололитейном заводе Анисимова в Воронеже еще в 2012 году были отлиты 8 колоколов. По просьбе настоятельницы монастыря помощь в приобретении и доставке колоколов в Остров оказал губернатор Псковской области Андрей Турчак и еще ряд меценатов и подвижников. Колокола изготовлены из специальной бронзы, вес самого большого 700 кг, самого малого 10 кг. На каждом из колоколов имеется изображение ликов святых. Среди них Иоанн Милостивый, Сергий Радонежский, Евсевий Лаодикийский, Маркелл Апамейский, апостол Андрей Первозванный, апостол Павел, мученица княгиня Людмила.

Известно, что основателями Спасо-Казанского женского монастыря в Острове был древний знатный дворянский род Симанских, к которому принадлежал Патриарх Московский и Всея Руси Алексий I. Прадед будущего патриарха - Владимир Александрович Симанский в 1845 году построил каменную церковь во имя Спаса Нерукотворного Образа. 17 августа 1897 года состоялось торжественное открытие женского монастыря епископом Псковским Антонием, а освящал новый монастырь праведный Иоанн Кронштадский. Спасо-Казанский женский монастырь прекратил свое существование после 1917 года. За период безбожия монастырь подвергся сильному разрушению.

13 октября 2003 года по благословлению митрополита Псковского и Порховского Евсевия (Саввина) началось возрождение женского монастыря. Собирать сестер и восстанавливать монастырь была направлена монахиня Маркелла (Павлова), которая уже имела опыт возрождения монастырей.

В 2005 году состоялась первая служба во вновь выстроенном, великолепном деревянном храме в честь Иоанна Кронштадского. Тогда же официально зарегистрирован и женский монастырь с десятью сёстрами-послушницами. Всего через 5 лет работ, на месте старой церкви заново построен храм Спасо-Нерукотворного Образа - белокаменный, с золотыми куполами и портиками с колоннами. На свое законное место возвратилась и главная святыня – чудотворная икона Казанской Божьей Матери.

19 октября 2009 года состоялся чин освящения и установка куполов на храме Спаса Нерукотворного Образа.

По словам матушки Маркеллы, многое сделано для восстановления женского монастыря, хотя впереди ещё большие дела. При монастыре открыта гостиница для желающих потрудиться во славу Господа, идут занятия для прихожан в классе пения и художественной мастерской, активно собираются экспонаты для музея Алексия I.

Источник: Псковская Лента Новостей