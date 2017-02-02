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Благотворители из Европы осуществили мечты 4,5 тысяч детей в Псковской области

02.02.2017 17:42 ПЛН, Псков

Подведены итоги международного проекта «Рождественский Ангел», который пятый год подряд организует австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» (председатель Паскаль Вайер) при поддержке Псковского областного отделения Российского детского фонда.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, проект с каждым годом радует все больше детей, нуждающихся в заботе. Стартовав в 2011 году, «Рождественский Ангел» за прошедшие пять лет помог осуществиться более 4 500 детским новогодне-рождественским мечтам. В 2016 году сотни «Рождественских Ангелов» – добрых волшебников из Австрии, Германии, Швейцарии, Франции и также России, с теплой заботой осуществили около 1 000 детских желаний и отправили подарки своим далеким подопечным из детских социальных учреждений Псковской области и из самых бедных семей глубинки. 
 
 
Заботливо собранные и красиво упакованные посылки начали приходить детям с конца ноября 2016 года. В ответ далекие друзья получили фотографии своих счастливых подопечных с присланными подарками, а зачастую и ответное детское послание в виде рисунка или письма. 
 
 
Псковское отделение Российского детского фонда и австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» от всей души благодарят всех Рождественских Ангелов за исполнение заветных желаний детей, нуждающихся в тепле и заботе.
 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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