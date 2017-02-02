Решение Псковского городского суда об обязании Территориального управления Росимущества отреставрировать усадьбу в Волышово отменено

Территориальное управление Росимущества в Псковской области в областном суде оспорило решение Псковского городского суда об обязании отреставрировать усадьбу Строганова в Волышово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил начальник отдела правового обеспечения управления Виктор Городецкий.

Ранее сообщалось, что Псковский городской суд удовлетворил административный иск Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия о признании незаконным бездействия Росимущества, ТУ Росимущества в Псковской области в неосуществлении содержания и сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль зданий усадьбы Строганова, XVII-XIX вв., с парком». Тогда суд обязал Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской области принять меры к сохранению указанного объекта культурного наследия путем проведения реставрационных работ в течение двух лет со дня вступления решения суда в законную силу.

Сегодня, 2 февраля, апелляционной коллегией Псковского областного суда данное решение было полностью отменено.

Напомним, ансамбль зданий усадьбы Строганова - уникальный ансамбль архитектурных памятников. Усадебный дом сперва был деревянным, но был перестроен в камне при графе С. А. Строганове петербургским архитектором Шмидтом. Кроме того, существует большой парк, храм, конюшни, манеж и другие постройки. Имение служило, прежде всего, в целях охоты. Одним из самых главных достижений Волышово является основанный графом Строгановым племенной конный завод, занимающийся разведением лошадей русской рысистой породы. Усадебный дом и другие постройки, входящие в имение, срочно нуждаются в реконструкции.

Источник: Псковская Лента Новостей