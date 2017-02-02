Сегодня: Пятница, 03 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
За вкусным - в магазины «Соловьи»! Зарплата бюджетников в Псковской области О поддержке инноваций Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове Подарок любимому Легкий переход Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта Лучшая интерьерная печать в Пскове 2 февраля
Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок известного фотографа и волонтера Дмитрия Маркова попадет на билборды Apple по всему миру. Фотограф, проживающий в Пскове, принял участие в проекте «Одна ночь на iPhone...16



Решение Псковского городского суда об обязании Территориального управления Росимущества отреставрировать усадьбу в Волышово отменено

02.02.2017 17:33 ПЛН, Псков

Территориальное управление Росимущества в Псковской области в областном суде оспорило решение Псковского городского суда об обязании отреставрировать усадьбу Строганова в Волышово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил начальник отдела правового обеспечения управления Виктор Городецкий.
 
 
Ранее сообщалось, что Псковский городской суд удовлетворил административный иск Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия о признании незаконным бездействия Росимущества, ТУ Росимущества в Псковской области в неосуществлении содержания и сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль зданий усадьбы Строганова, XVII-XIX вв., с парком». Тогда суд обязал Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской области принять меры к сохранению указанного объекта культурного наследия путем проведения реставрационных работ в течение двух лет со дня вступления решения суда в законную силу.
 
 
Сегодня, 2 февраля, апелляционной коллегией Псковского областного суда данное решение было полностью отменено.
 
Напомним, ансамбль зданий усадьбы Строганова - уникальный ансамбль архитектурных памятников. Усадебный дом сперва был деревянным, но был перестроен в камне при графе С. А. Строганове петербургским архитектором Шмидтом. Кроме того, существует большой парк, храм, конюшни, манеж и другие постройки. Имение служило, прежде всего, в целях охоты. Одним из самых главных достижений Волышово является основанный графом Строгановым племенной конный завод, занимающийся разведением лошадей русской рысистой породы. Усадебный дом и другие постройки, входящие в имение, срочно нуждаются в реконструкции.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 22 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28