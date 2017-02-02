Передвижная мобильная группа проекта «Псковичи за жизнь без туберкулеза!» провела в Пушкинских Горах «День Красного Креста»

Сегодня передвижная мобильная группа проекта «Псковичи за жизнь без туберкулеза! (продолжение)» совместно с персоналом Псковского Красного Креста организовали и провели в Пушкинских Горах «День Красного Креста».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, программа визита мобильной группы была наполнена множеством разнообразных дел: рабочие встречи и информационные занятия, награждение добровольцев и раздача благотворительного пожертвования среди нуждающихся жителей района.

В первой половине дня в ГБУЗ Псковской области «Пушкиногорская межрайонная больница» состоялась встреча, на которой были подведены итоги участия района в социальном проекте «Псковичи за жизнь без туберкулеза (продолжение)» в прошлом году. Выступающие на встрече отметили достигнутые успехи в привлечении населения для обследования на туберкулез. Главный врач Леонид Солонухин отметил важную роль Псковского Красного Креста и проекта в раннем выявлении туберкулеза и повышении уровня охвата населения района проверочной флюорографией. Так, по итогам 2016 года показатель охвата населения ФГ составил 65,1 (в 2015 году - 56,1%) , что на 16% выше, чем в предыдущем году. Помимо этого значительно (на 31,4%) сократилось число лиц, не обследованных более двух лет, и показатель составил 11,8%.

Подводя итоги встречи, присутствующие выразили надежду на развитие подобных проектов в регионе и продолжение мероприятий, направленных на раннее выявление туберкулеза. Председатель регионального отделения РКК Петр Василевский поблагодарил всех, кто участвовал в реализации проекта и вручил благодарственные письма и подарочные наборы наиболее активным помощникам проекта.

Отметим, что при реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.

Во второй половине дня свою деятельность мобильная группа Красного Креста продолжила в средней школе, где для учеников начальных классов состоялся необычный урок Здоровья. С увлечением и нескрываемым интересом дети отвечали на непростые вопросы кроссворда «Будь здоров!», разгадывали загадки и составляли ответы на них с помощью специальных кубиков. Кроме того, команды, соревнуясь, «посеяли» витаминную грядку с полезными для здоровья овощами. С помощью других игровых заданий дети смогли познакомиться с основными правилами здорового образа жизни. В конце занятия школьники разработали правила, с помощью которых они смогут сохранить здоровье.

А со старшеклассниками состоялся серьезный разговор о профилактике туберкулеза и профилактике табакокурения. Подростки с большим вниманием воспринимали информацию о туберкулезе и предлагали свои методы профилактики, такие как отказ от курения, ведение спортивного образа жизни и соблюдение норм гигиены. Участникам встречи были представлены на обсуждение различные мифы о курении. Помимо этого, все учащиеся школы накануне встречи смогли познакомиться с лучшими творческими работами детей и подростков на выставке плакатов «Остановите туберкулез, пока я жив!».

В этот же день в Центре социального обслуживания района прошла передача благотворительного пожертвования в виде одежды и кондитерских изделий на сумму свыше 15 тысяч рублей. Новенькие пальто, полученные от псковского благотворителя Елены Суржанской, владельца сети магазинов детской одежды, были вручены детишкам из малообеспеченных семей. Центру был передан небольшой груз пожертвования – крекер, полученный от благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь».

Завтра передвижная мобильная группа свой путь продолжит в городе Великие Луки, где состоится встреча с подростками средней общеобразовательной школы №6.

Источник: Псковская Лента Новостей