Псковская областная организация профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания заключила соглашение о сотрудничестве с управлением соцзащиты

Псковская областная организация профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания подписала региональное отраслевое соглашение с Главным государственным управлением социальной защиты населения Псковской области на 2017-2018 годы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

По информации председателя областной организации Натальи Васильевой, на сегодня из более 3000 членов профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания в Псковской области около 800 человек являются членами первичных профсоюзных организаций, действующих в органах и учреждениях социальной защиты населения. «Поэтому заключение соглашения о сотрудничестве с Управлением социальной защиты - это не просто значимое событие, это требование времени», - отметила Наталья Васильева.

В соглашении нашли отражение условия и гарантии деятельности выборных профсоюзных органов, обязательства профсоюзной стороны по оказанию правовой помощи членам профсоюза, представлению и защите их интересов. Также в документе закреплены условия выделения членам профсоюза санаторно-курортных профсоюзных путевок с 20-процентной скидкой, условия предоставления материальной помощи при реализации путевок членам профсоюза - работникам учреждений и организаций соцзащиты. Предусмотрены возможности для поощрения руководителей тех учреждений, в которых действуют первичные профсоюзные организации, при условии, что руководитель также является членом профсоюза.

После того, как документ пройдет уведомительную регистрацию, он будет разослан во все органы и учреждения социальной защиты населения Псковской области.

Наталья Васильева выразила уверенность, что подписанное соглашение будет способствовать не только росту численности членов профсоюза, но и повышению эффективности работы профсоюзных организаций и самих учреждений.

Также председатель областной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания поблагодарила главного правового инспектора труда Псковского облсовпрофа Наталью Лепаловскую за помощь в разработке проекта соглашения.

Источник: Псковская Лента Новостей