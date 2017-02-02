Численность студенческой профсоюзной организации ПсковГУ по итогам 2016 года выросла на 10%

По итогам 2016 года численность студенческой профсоюзной организации ПсковГУ выросла на 10%.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа со ссылкой на председателя студенческого профкома Алену Козлову, если на 1 января 2016 года численность членов первичной профсоюзной организации студентов составляла 3 тысячи 478 человек, то на 1 января 2017 года – 4 тысячи 93 человека. Таким образом, 74% студентов ПсковГУ очной формы обучения являются членами профсоюза.

В профкоме считают, что постоянный рост профсоюзного членства обусловлен, прежде всего, интенсивной агитационной и информационной работой профактива среди студентов. Среди мотивов, побуждающих учащуюся молодежь вступать в профсоюз, Алена Козлова отметила возможности получения бесплатных консультаций по стипендиальным вопросам, вопросам, связанным с проживанием в общежитии, по проблемам временной занятости. Также студентов привлекают разнообразные льготы для членов профсоюза: бесплатное посещение бассейна, скидки на абонемент в фитнес-клуб или на билеты в театр. Они с удовольствием участвуют в культурно-развлекательных мероприятиях. Кроме того, профактивистов серьезно интересует волонтерская деятельность, в том числе в рамках социальных проектов Псковского облсовпрофа. «Например, многие наши ребята активно участвуют в работе «Клуба поколений». Не только потому, что там часто проводятся интересные мастер-классы. Для них также важно, что, общаясь на встречах в Клубе с представителями старшего поколения, они получают опыт социальной ответственности, учатся брать на себя обязательства», - считает Алена Козлова.

Руководитель социальных проектов Псковского облсовпрофа Элина Калинина также отмечает активность членов профсоюзной студенческой организации ПсковГУ. «Для ребят это действительно ценный опыт, в том числе образовательный. Так, активисты проекта «Тимуровцы двух поколений» в 2015 году прошли обучение на базе отделения образовательного центра Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. В.П. Шмитца». В течение месяца были организованы занятия для 20 волонтеров-студентов по работе с пожилыми людьми. По окончании курсов каждый из студентов получил сертификат о прохождении обучения социальной работе с людьми старшего возраста. Они всегда готовы к оказанию помощи в бытовых вопросах, в социальном сопровождении и в организации досуга для ветеранов и людей пожилого возраста», - рассказала Элина Калинина.

Также, по ее мнению, такие социальные проекты, как «Клуб Поколений», «Тимуровцы», «Движение жизни», «Сохраняя традиции» усиливают межпоколенческую связь. Ведь многие студенты приезжают учиться в ПсковГУ из других городов и стран, общение со старшим поколением в рамках социальных проектов Псковского облсовпрофа помогает им восполнить отсутствие рядом старших членов семьи.

«Кроме того, мы считаем необходимым поощрять участников социальных проектов Псковского облсовпрофа морально, наградить их благодарственными письмами. И это тоже важно: выраженная таким образом благодарность дает возможность студентам пополнить свое портфолио, а в дальнейшем даже получить повышенную стипендию за активное участие в общественной деятельности», - добавила Элина Калинина.

Источник: Псковская Лента Новостей