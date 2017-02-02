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Псков занял 52 место в рейтинге устойчивого развития городов России

02.02.2017 18:19 ПЛН, Псков

Псков занял 52 место в рейтинге устойчивого развития городов России за 2015 год, который составило агентство «Эс Джи Эм». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в агентстве, среди городов Северо-Западного федерального округа Псков стал пятым, уступив только Санкт-Петербургу, Калининграду, Великому Новгороду и Вологде.

Рейтинг устойчивого развития городов РФ составлен Агентством «Эс Джи Эм» в соответствии с принципами устойчивого развития территорий, определенных международными организациями и научным сообществом.

Рейтинг устойчивого развития построен для 179 городов Российской Федерации с населением свыше 100 тыс. человек (всего в России 1112 городов). Позиции городов в рейтинге определены на основе 31 показателя, оценивающего три основные области устойчивого развития: экономическую, экологическую и социальную (включая демографическую).

Цель рейтинга - выделение лидеров и аутсайдеров устойчивого развития среди российских городов для определения потенциала роста и повышения их конкурентоспособности. Результаты рейтинга позволяют выделить группы лидирующих и отстающих муниципалитетов. Двадцать городов лидеров рейтинга можно условно разделить на четыре группы:

1)      столицы (Москва, Санкт-Петербург)  и крупнейшие города Урала и Поволжья (Екатеринбург, Пермь, Казань);

2)      динамично развивающиеся региональные центры (Тюмень, Краснодар, Курск, Ставрополь);

3)      центры нефтегазовой промышленности (Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Альметьевск, Новый Уренгой);

4)      ряд городов Московской области (Красногорск, Мытищи, Домодедово, Химки).

В двадцатку городов, занявших самые низкие позиции в рейтинге УР вошли моногорода Урала и Западной Сибири (Прокопьевск, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Первоуральск, Нижний Тагил и др.), отдельные старопромышленные центры европейской части России (Муром), города Крыма и республик Северного Кавказа (Хасавюрт, Феодосия, Ялта).

Источник: Псковская Лента Новостей



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