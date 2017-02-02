Общероссийский народный фронт создаст реестр оставшихся без школьных автобусов муниципалитетов

Новые ограничения сроков эксплуатации школьных автобусов лишают учащихся возможности добираться до учреждений образования, ездить на экскурсии, образовательные и спортивные соревнования. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ, такой вывод сделали эксперты Общероссийского народного фронта, столкнувшись с многочисленными обращениями учителей и родителей, а также представителей туристических и транспортных компаний по проблеме организации перевозок детей. Все обращения связаны с принятым постановлением правительства РФ от 17.12.2013г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», а именно п.3. Документ вводит запрет на эксплуатацию автобусов старше 10 лет с 1 июля 2017 года. По мнению общественников, необходимо менять условия эксплуатации школьных автобусов в зависимости от их технического состояния, а не срока выпуска.

По информации из Республики Бурятия, 48 школьников первого участка станции Дивизионная в Улан-Удэ ежедневно преодолевают пешком 1,5 км. до образовательного учреждения, а четыре человека и вовсе - 2,5 км. При этом пешеходная доступность должна быть не более 0,5 км. «В настоящий момент в 222 школах Бурятии есть школьные автобусы, но 99 транспортных средств в 2017 г. требуется заменить из-за износа, - рассказала представитель регионального штаба ОНФ в Бурятии Наталья Сандакова. - Выезд на станцию Дивизионная показал, что дорога в школу у детей занимает 40-60 минут. Учитывая, что температура весь январь здесь составляет ниже 30 градусов, дети могут получить обморожения. Им приходится идти вдоль автомобильного шоссе, рядом с железной дорогой, это небезопасно. Мы считаем, что для данной школы должен быть предоставлен автобус, чтобы дети безопасно могли доехать до школы».

Эксперты ОНФ в Курганской области сообщают, что летом будут «списаны» 106 из 437 единиц школьного транспорта в регионе - треть всего спецавтопарка. В 2016 г. в соответствии с федеральной программой регион получил 47 новых автомобилей, однако в 2017 г. в эту программу регион включен не был. Самостоятельно сразу заменить более 100 автобусов область не в состоянии. В результате около 2 тыс. школьников из всех 24 муниципальных районов останутся без транспорта. «Региональные власти пока не предпринимают шагов для решения данной проблемы, а профильные комитеты областной думы даже не поднимали вопрос на своих заседаниях. Это может привести к коллапсу школьных перевозок. Многие дети лишатся возможности расширять свой кругозор за счёт посещения выездных конкурсов, акций, представлений и множества других мероприятий, в том числе и в областном центре», - сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Курганской области Мария Колчеданцева.

В Ставропольском крае к июлю 2017 года потребность в новых автобусах составит 130 единиц стоимостью около 185 млн. руб. В 2016 г. 54 школьных автобуса поступило за счет спонсорской помощи, однако в целом проблема не решена, считает представитель регионального штаба ОНФ в Ставропольском крае Алексей Гридин. «В 2017 году в бюджете Ставропольского края средств на приобретение школьных автобусов не предусмотрено, но в муниципальных бюджетах на покупку автобусов для школ планируется порядка пяти миллионов рублей. С июля 2017 г., когда в силу вступит запретительная норма об автобусах, отслуживших 10 лет, региональный актив ОНФ проведет мониторинг обеспеченности школ автобусами в соответствии с новыми требованиями», - сказал Гридин.

Согласно данным активистов Народного фронта из Республики Адыгея, из 70 школьных автобусов у 23 к 2018 г. завершается 10-летний срок эксплуатации. Парк удалось обновить на семь единиц – за счет средств федерального и регионального бюджетов. «При решении вопроса использования автобусов для перевозок детей и подростков целесообразно исходить из технического состояния транспортного средства, а не только из срока его эксплуатации, - считает эксперт регионального штаба ОНФ в Республике Адыгея, директор школы№ 2 поселка Энем Сара Барчо. - Многие школьные автобусы не ездят на дальние расстояния и не совершают длительные и частые поездки в течение рабочего дня. При должном обслуживании и качественном капитальном ремонте их можно использовать и более 10 лет».

По информации экспертов курского отделения ОНФ, из 40 туристических автобусов, занимающихся транспортировкой детей на пригородные, междугородние поездки для участия школьников в различных мероприятиях, соревнованиях, экскурсиях, только четыре машины произведены менее 10 лет назад. «Не срок производства является критерием безопасности, а, прежде всего, технические характеристики, квалификация водителя и т.п., - считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Курской области Наталия Ковтонюк. - Школы Курска, в отличие от сельских, имеющих специализированные автобусы, вынуждены заказывать транспорт в туристических или пассажирских организациях. Поэтому негативные последствия в сложившейся ситуации для школьников – остаться без олимпиад, соревнований, экскурсий. А в июле, когда вступят в силу новые правила перевозок, будут проходить выпускные. И школьники даже не смогут выехать за город, потому что у транспортных компаний нет автобусов, отвечающих «новым правилам». Это образовательные и воспитательные риски. Есть и экономические: предприниматели, которые испытывают давление из-за экономических ограничений, потеряют доходы, водители могут пополнить армию безработных».

В Красноярском крае ситуация с техническим состоянием автобусного парка, предназначенного для перевозки детей, критическая и требует безотлагательного решения. В соответствии с новыми правилами сроков эксплуатации школьных автобусов замене подлежит 64% имеющихся школьных автобусов. Однако из-за дефицита бюджета направить на эти цели больший объем средств не предоставляется возможным. Если убрать все автобусы, срок эксплуатации которых составляет 10 лет, проблема транспортировки детей в школы усугубится, под угрозой окажется обеспечение школьного процесса 10 тысяч учащихся. В связи с этим региональные эксперты ОНФ считают, что необходимо на законодательном уровне пересмотреть требования к школьному транспорту не с точки зрения года выпуска, а технического состояния, вместе с тем продолжать финансирование программы «Школьный автобус».

«Тема перевозки детей до места обучения очень актуальна, особенно в сельской местности и труднодоступных районах. Сегодня стоит пересмотреть программу эксплуатации школьных автобусов в сторону срока использования, технических условий транспортных средств, а также к формированию списка нуждающихся в этих автобусах. Также, имеет смысл пересмотреть финансирование ГСМ и запчастей для данных автобусов. На сегодняшний день, за этот пункт полностью отвечают образовательные организации, но не всегда у школ есть на эти цели бюджетные средства и возможность оперативного привлечения сертифицированных специалистов. Поэтому необходимо проведение экспертных совещаний по данной тематике с участием всех заинтересованных сторон», – сказал член Центрального штаба ОНФ, директор средней школы №29 города Йошкар-Ола Александр Кузнецов.

В ближайшее время активисты ОНФ во всех регионах страны проведут мониторинг состояния парка школьных автобусов, в том числе выпущенных более 10 лет назад, и потребности в приобретении новых транспортных средств. Кроме того, будет создан реестр муниципальных территорий, оставшихся без специального детского транспорта. Предложения по организации перевозки детских групп представители Общероссийского народного фронта намерены выработать в регионах со специалистами - представителями транспортных компаний-перевозчиков, руководителей образовательных учреждений, родительского сообщества, лизинговых и туристических компаний.

Источник: Псковская Лента Новостей