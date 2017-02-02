Праздник, посвященный Водно-болотным угодьям, состоится в поселке Бежаницы

Завтра, 3 февраля, в п. Бежаницы состоится традиционный детский экологический праздник, посвященный Водно-болотным угодьям, а также на протяжении месяца пройдут занятия, знакомящие детей с этими удивительными и хрупкими экосистемами, сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике «Полистовский».

С 1997 года Всемирный день водно-болотных угодий отмечается 2 февраля. Он приурочен ко дню подписания в 1971 году в городе Рамсар «Конвенции о водно-болотных угодьях», известной сейчас как Рамсарская конвенция. Это глобальный международный документ, который объединил усилия многих стран в деле сохранения территорий, имеющих высокое значение как места обитания околоводных и водоплавающих птиц, а также экосистем, играющих огромную роль в поддержании стабильности биосферы.

Водно-болотные угодья (на английском «wetland», в переводе «мокрая земля») включают в себя широкий круг водоёмов, мелководий или избыточно увлажнённых участков территорий. Везде в этих местах вода является основным фактором, который определяет условия жизни растений и животных и контролирует состояние окружающей среды. Занимают они промежуточное положение между сухопутной и водной системой.

Подписанная в 1971 году Рамсарская конвенция, объединила на тот момент усилия 18 государств, на сегодняшний день к ней присоединилось 169 государств, а общее число «рамсарских» угодий составляет 2250. В России находится 35 территорий, включенных в официальный перечень Рамсарской конвенции, а также свыше 150, входящих в перспективный список. Одна из этих территорий - Полистовский заповедник, охраняющий часть крупнейшей в Европе системы верховых болот - Полистово-Ловатской.

В этот день во всем мире проходят различные мероприятия, привлекающие внимание общественности к вопросам сохранения и бережного отношения к водно-болотным угодьям. Полистовский заповедник ежегодно поддерживает эту инициативу.

Источник: Псковская Лента Новостей