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Место кормления редкой белой куропатки обнаружили специалисты Полистовского заповедника

02.02.2017 21:27 ПЛН, Псков

Завершился зимний маршрутный учёт численности млекопитающих в Полистовском заповеднике.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике, в течение января государственные инспекторы заповедника совместно с Андреем Сапоговым, териологом, специалистом с большим опытом работы в природном биосферном заповеднике Центральносибирском, проводили мероприятия по определению численности охотничьих видов млекопитающих и птиц на территории заповедника методом зимнего маршрутного учёта (ЗМУ).

Такие мероприятия проводятся каждый год в охранной и заповедной зоне двух районов: Бежаницкого и Локнянского с целью определения плотности населения и численности млекопитающих Полистовского заповедника. В этом году на момент проведения ЗМУ погода выдалась хорошая, и практически ничего не препятствовало прохождению маршрутов, часть из которых проходит по болотистой местности, а часть по смешанным лесам. Средняя протяжённость маршрута составляет приблизительно двенадцать километров, которые две оперативные группы проезжают на снегоходах.

Подсчёт следов проводился в два этапа: в первый день государственные инспекторы заповедника проезжали весь маршрут и затирали старые следы, так как в ходе времени их число растёт, а учитываются только свежие, ночные или утренние. Во второй день учетчики, проходили строго по тому же маршруту, отмечали в записной книжке все новые следы, пересекающие маршрут, с указанием вида и количества зверей, оставивших следы.

В ходе мероприятий было выявлено, что в большинстве случаев на обширных болотных массивах заповедника по одним и тем же тропам ходят лоси и стаи волков, также встречались лисьи, заячьи и рысьи следы. Было обнаружено место кормления белой куропатки, редкий вид птицы, исчезнувшей в большинстве районов Псковской области.

Результаты прохождения ЗМУ будут переданы отделу науки Полистовского заповедника, в форме отчёта о научной работе, подготовленной Андреем Сапоговым, в котором будет рассчитано общее количество зверей на данной территории. Больше всего интересны относительные показатели численности, по ним можно судить о том, больше или меньше животных и птиц стало в текущем году по сравнению с прошлым годом.

Источник: Псковская Лента Новостей



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