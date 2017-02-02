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Роспотребнадзор организует консультации для псковичей по вопросам Интернет-торговли

02.02.2017 19:52 ПЛН, Псков

Управлением Роспотребнадзора по Псковской области с 6 по 20 февраля 2017 года будет организовано тематическое консультирование населения по вопросам Интернет-торговли по телефонам «горячих линий» ежедневно:

в городе Пскове (8112) 662820, 662069, 621663, 622503;

в городе Великие Луки (81153)37201, 77096;

в городе Невель (81151)25402;

в городе Остров (81152)32898.

Управление также напоминает потребителям и предпринимателям о функционировании государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП).

На портале размещена вся нормативная база по защите прав потребителей. В открытом доступе размещены сведения о результатах проведенных проверок, а также информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей. Каждый потребитель может ознакомиться с многочисленными памятками, образцами претензионных и исковых заявлений.

Источник: Псковская Лента Новостей



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