Опубликована программа проведения акции «#ЯРоссия» в Пскове

ГТРК «Псков» опубликовала программу проведения акции «#ЯРоссия» 4 февраля на центральной сцене ТРК «Акваполис» в Пскове.

12.00 Торжественное открытие акции. Приветственное слово организаторов.

13.00 Выступление кавер-группы «Красивая».

14.00 Мастер-класс по сальсе и бачате от школы танцев «La Casa Loca».

15.20 Выступление музыкальной группы Kat'est band.

16.00 Выступление псковской цирковой студия «Циркачонок».

17.00 Показательное выступление и мастер-класс от школы танцев «Хоть отбавляй».

18.00 Завершение акции.

С 12.00 до 18.00 работает фотобудка, где можно распечатать свой фотопортрет с логотипом акции #ЯРоссия на магните.

Во время акции будет работать художник по аквагриму, будет проведен розыгрыш футболок с логотипом #ЯРоссия. Кроме этого, можно поучаствовать в мастер-классах по изготовлению народных кукол, а также попробовать смастерить логотип акции #ЯРоссия своими руками.

Каждому участнику акции дарим памятные сувениры и призы с символикой #ЯРоссия.

Акция проходит при поддержке ТРК «Акваполис», Псковского городского молодежного центра и благотворительного фонда «Добрый город».

Напомним, Псков стал городом января в проекте телеканала «Россия 1» «Я Россия». Главная задача проекта - запечатлеть лица современников - здесь и сейчас, на всем пространстве большой страны. В каждом городе-участнике акции работает передвижная студия, где снимаются лица всех желающих. В итоге должен сложиться единый грандиозный портрет России. Видеоролики с самыми выразительными лицами увидит вся страна в эфире федерального телеканала «Россия 1». Также портреты всех участников будут опубликованы и на сайте проекта. Подробнее на сайте ya.russia.tv.

Источник: Псковская Лента Новостей