В жилом секторе Пустошки прошел профилактический рейд спасателей и полиции

Общественный транспорт
Александр Гизбрехт об электронных картах, повышении цен за проезд и системе отслеживания автобусных маршрутов76
ЖКХ
Новые нормы начисления за содержание общедомового имущества должны быть размещены на квитанциях псковичей35
Депутат Госдумы направил в прокуратуру Псковской области обращение с просьбой разобраться в ситуации с ОНД в регионе18
Политика
Николай Цветков предложил начать дискуссию о введении территориальных групп в составе единых списков кандидатов на муниципальных выборах7