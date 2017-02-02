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Эксперт: В новых исправительных центрах ФСИН может не хватить мест

03.02.2017 08:37 ПЛН, Псков

В новых исправительных центрах ФСИН для осужденных к принудительным работам может быстро возникнуть дефицит свободных мест, заявила «Известиям» генеральный директор благотворительного фонда «Попечитель», член Общественного совета при ФСИН России Елена Зеленова.

«Смысл создания центров мне до конца не понятен. Потенциальных осужденных - тысячи, а центры рассчитаны не несколько сотен человек. Они же быстро переполнятся и возникнет дефицит мест. Есть опасность, что они могут превратиться в заведения для «блатных» осужденных», - сказала Зеленова.

Подсудимые начали отбывать новый вид наказания - принудительные работы в 2017 году . Для этих целей ФСИН РФ построил и оборудовал четыре исправительных центра и несколько специальных участков при уже существующих исправительных колониях.

Отмечается, что новые учреждения готовы принять около 900 человек единовременно, хотя число потенциальных осужденных к этому виду наказания превышает десятки тысяч человек в год. По данным источника «Известий» в судебном сообществе, в этой связи столичным судьям неофициально рекомендовано как можно реже выносить такие приговоры.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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