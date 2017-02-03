Только после вмешательство прокуратуры электричество вернули в дом в пушкиногорской деревне Поляне

Прокуратура Пушкиногорского района провела проверку соблюдения требований законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в феврале 2016 года вследствие срабатывания защиты на трансформаторной подстанции, принадлежащей СПК «Полянский», по причине замыкания, произошедшего от соприкосновения проводов на воздушной линии в результате сильного ветра, была прекращена подача электроэнергии в жилой дом, расположенный в д.Поляне Пушкиногорского района, в котором проживает, в том числе, несовершеннолетний ребенок.

В нарушение требований федерального законодательства, СПК «Полянский» ремонт поврежденного оборудование не производило, с целью уклонения от выполнения обязательств незаконно осуществило списание трансформаторной подстанции, что фактически создало препятствие для передачи электрической энергии энергоснабжающей организацией в жилой дом.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратура направила в суд исковое заявление.

Решением Пушкиногорского районного суда требования прокурора удовлетворены, действия СПК «Полянский» по списанию электрооборудования признаны незаконными, организация обязана произвести ремонт электрооборудования и восстановить подачу электрической энергии.

В настоящее время решение суда исполнено, электроснабжение жилого дома восстановлено.

Источник: Псковская Лента Новостей