Молодые сотрудники УФСИН России по Псковской области приступили к занятиям на курсах первоначальной подготовки

15 молодых сотрудников рядового и младшего начальствующего состава из подразделений уголовно-исполнительной системы области пройдут курсы первоначальной профессиональной подготовки в Псковском филиале Академии ФСИН России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в течение месяца молодым сотрудникам, недавно поступившие на службу в различные структурные подразделения УФСИН России по Псковской области, предстоит изучить учебную программу по специальным дисциплинам, среди которых основы профессиональной, правовой, психолого-педагогической деятельности УИС, делопроизводства, строевая и физическая подготовки.

На практических занятиях слушатели освоят технику владения боевыми приемами борьбы, овладеют навыками стрельбы из учебного оружия и оказания первой медицинской помощи. Завершится курс сдачей зачетов и итоговых экзаменов с вручением свидетельств о прохождении первоначальной профессиональной подготовки.

Перед прибытием в учебное заведение молодые сотрудники были построены на плацу перед зданием УФСИН, где представители аппарата Управления провели строевой смотр, проверили наличие удостоверений, жетонов, а также пожелали успехов в обучении.

Источник: Псковская Лента Новостей