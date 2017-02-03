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Психологи выяснили, как «делить» детей разведенным родителям

03.02.2017 09:36 ПЛН, Псков

После развода родителям лучше всего проводить с детьми равное количество времени, выяснили психологи. О результатах исследования они рассказывают в статье в журнале Psychology, Public Policy and Law.
 
Как пишет «Газета.Ru», специалисты опросили более ста студентов колледжей, чьи родители развелись, когда участникам исследования было меньше трех лет. Оказалось, что наиболее крепкие и доверительные отношения с родителями выстроились у тех, кто проводил с каждым из них примерно равное количество времени, включая ночевки. Причем конфликты между родителями существенного влияния на формирование отношений не оказали.
 
Как отмечают авторы исследования, отцам забота о ребенке, включая процедуры до и после сна, помогала установить доверительные отношения с малышом и заложить фундамент для будущей дружбы. Матерей же это избавляло от стресса, характерного для матерей-одиночек.

Источник: Псковская Лента Новостей



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