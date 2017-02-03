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В финансовом учреждении Пскова изъята поддельная тысячерублевая банкнота

03.02.2017 09:36 ПЛН, Псков

В Пскове изъята поддельная тысячерублевая банкнота. Она была выявлена в одном из финансовых учреждений города. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции по телефону 02.

Источник: Псковская Лента Новостей



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