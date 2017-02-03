Целый комплекс мероприятий псковской прокуратуры позволил стабилизировать ситуацию в регионе - заместитель генпрокурора

Целый комплекс мероприятий псковской прокуратуры позволил стабилизировать ситуацию в регионе в 2016 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-подхода перед расширенным заседанием коллегии прокуратуры Псковской области сообщил заместитель генерального прокурора Александр Гуцан.

Он отметил, что мерами прокурорского реагирования в регионе удалось снизить уровень преступности, предотвратить социальную напряженность. Целый комплекс мероприятий, включая осуществление надзора за уровнем предварительного расследования и контроль за расходованием бюджетных средств, позволил обеспечить стабильность. «Но, как сказал наш президент, стабильность не должна перерастать в стагнацию», - сказал заместитель генерального прокурора.

Прокурор Псковской области Сергей Белов отметил, что в 2016 году приоритетное значение уделялось защите трудовых, жилищных, социальных и иных прав граждан, законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, участников уголовного процесса, обеспечению законности правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, сохранению окружающей природной среды и исторического наследия, соблюдению законов при исполнении уголовных наказаний, обучению и воспитанию кадров.

Источник: Псковская Лента Новостей