Сегодня: Пятница, 03 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове О поддержке инноваций Зарплата бюджетников в Псковской области За вкусным - в магазины «Соловьи»! Легкий переход Подарок любимому 2 февраля Лучшая интерьерная печать в Пскове
Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок известного фотографа и волонтера Дмитрия Маркова попадет на билборды Apple по всему миру. Фотограф, проживающий в Пскове, принял участие в проекте «Одна ночь на iPhone...17



Целый комплекс мероприятий псковской прокуратуры позволил стабилизировать ситуацию в регионе - заместитель генпрокурора

03.02.2017 10:26 ПЛН, Псков

Целый комплекс мероприятий псковской прокуратуры позволил стабилизировать ситуацию в регионе в 2016 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-подхода перед расширенным заседанием коллегии прокуратуры Псковской области сообщил заместитель генерального прокурора Александр Гуцан. 
 
Он отметил, что мерами прокурорского реагирования в регионе удалось снизить уровень преступности, предотвратить социальную напряженность. Целый комплекс мероприятий, включая осуществление надзора за уровнем предварительного расследования и контроль за расходованием бюджетных средств, позволил обеспечить стабильность. «Но, как сказал наш президент, стабильность не должна перерастать в стагнацию», - сказал заместитель генерального прокурора. 
 
Прокурор Псковской области Сергей Белов отметил, что в 2016 году приоритетное значение уделялось защите трудовых, жилищных, социальных и иных прав граждан, законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, участников уголовного процесса, обеспечению законности правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, сохранению окружающей природной среды и исторического наследия, соблюдению законов при исполнении уголовных наказаний, обучению и воспитанию кадров. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28