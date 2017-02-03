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Групповое неповиновение осужденных «пресекли» в одной из исправительных колоний Псковской области

03.02.2017 10:28 ПЛН, Псков

В отделе специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области прошло занятие по тактико-специальной подготовке на тему: «Действия сотрудников спецназа по проникновению на вторые-третьи этажи, крыши зданий и помещений исправительного учреждения при возникновении групповых неповиновений осужденных».
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, по плану занятия, в одной из исправительных колоний области произошли групповые неповиновения осужденных. Осужденные забаррикадировались на верхних этажах общежития и отказывались выполнять законные требования администрации. Было принято решение на проведение специальной операции.
 
Во время проведения занятия были отработаны действия по проникновению на верхние этажи здания, а также изъятию и изолированию зачинщиков групповых неповиновений.
 
Добавим, подобные занятия проводятся действующими бойцами отряда специального назначения с целью обучения и закрепления полученных навыков на практике.

Источник: Псковская Лента Новостей



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