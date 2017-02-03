Реальные доходы псковичей в 2016 году снизились на 4% - прокурор области

Реальный доходы жителей Псковской области в 2016 году снизились на 4%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такую информацию на расширенном заседании коллегии прокуратуры области сообщил прокурор региона Сергей Белов.

По его словам, в 2016 году средствами прокурорского надзора обеспечена выплата свыше 88 млн рублей заработной платы. Общий размер задолженности по ней снизился на 21%.

Вместе с тем, прокурор обратил внимание на то, что подавляющее число предприятий-должников - банкроты. Он призвал работников прокуратуры в текущем году сконцентрировать свое внимание на постоянном контроле за сокращением штатов в организациях, уменьшении фондов оплаты труда в бюджетных учреждениях.

Источник: Псковская Лента Новостей