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В январе объем платежей через ЕПГУ превысил 1 млрд рублей

03.02.2017 10:35 ПЛН, Псков

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что в январе 2017 года через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) было совершено 982 тыс. успешных платежей на рекордную сумму 1,1 млрд рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Минкомсвязи России, это почти половина суммы всех платежей, произведенных через ЕПГУ в 2015 году, и седьмая часть общего объема платежей 2016 года. Количество платежей в январе 2017 года в три с половиной раза превысило аналогичный показатель предыдущего года: в январе 2016 года пользователи совершили 273 тыс. успешных платежей на сумму 321 млн рублей.

«Такой значительный рост объема платежей через ЕПГУ связан с активным развитием самого портала. Ежемесячно на сайте регистрируется около двух млн пользователей, сейчас их уже более 40 млн. Все большее количество государственных услуг становится доступно гражданам в электронном виде, а сам электронный формат их получения набирает популярность благодаря удобству. Мы активно развиваем платежные сервисы на Едином портале госуслуг», - сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Козырев.

В настоящее время на ЕПГУ доступна оплата налогов, пошлин за госуслуги, штрафов и задолженностей. Оплатить начисления можно с помощью банковских карт, электронных кошельков, со счета мобильного телефона или скачав квитанцию для оплаты через банковское отделение.

Источник: Псковская Лента Новостей



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