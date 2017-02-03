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В Псковской области нераскрытой остается почти половина совершенных преступлений

03.02.2017 10:54 ПЛН, Псков

В Псковской области нераскрытой остается почти половина совершенных преступлений, уровень раскрываемости в 2016 году составила 53,4%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе расширенного заседания коллегии по итогам года сообщил прокурор региона Сергей Белов.

Говоря о положительных тенденциях, прокурор отметил, что уровень преступности в ушедшем году снизился в 18 из 26 районов области, в общем по региону - на 13%. Сокращается количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах.

Вместе с тем, в Красногородском, Палкинском, Пустошкинском, Пыталовском, Пушкиногорском районах и Великих Луках увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. «Это очень тревожный знак», - сказал прокурор.

Сергей Белов также добавил, что хуже всего раскрываются в регионе умышленные поджоги, кражи и экологические преступления.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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