В Псковской области нераскрытой остается почти половина совершенных преступлений

В Псковской области нераскрытой остается почти половина совершенных преступлений, уровень раскрываемости в 2016 году составила 53,4%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе расширенного заседания коллегии по итогам года сообщил прокурор региона Сергей Белов.

Говоря о положительных тенденциях, прокурор отметил, что уровень преступности в ушедшем году снизился в 18 из 26 районов области, в общем по региону - на 13%. Сокращается количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах.

Вместе с тем, в Красногородском, Палкинском, Пустошкинском, Пыталовском, Пушкиногорском районах и Великих Луках увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. «Это очень тревожный знак», - сказал прокурор.

Сергей Белов также добавил, что хуже всего раскрываются в регионе умышленные поджоги, кражи и экологические преступления.

Источник: Псковская Лента Новостей