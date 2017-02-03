В деревнях Бежаницкого района прокуратура обнаружила замерзшие пожарные водоемы

Прокуратура Бежаницкого района провела проверку, в ходе которой в деятельность администрации сельского поселения «Бежаницкое» выявлены нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, 31 января прокуратура района совместно с государственными инспекторами по пожарному надзору Бежаницкого, Локнянского, Пушкиногорского и Новоржевского районов провела проверку обеспечения администрацией сельского поселения условий для забора воды пожарными автомобилями на искусственных источниках противопожарного водоснабжения на территории деревень Аполье и Красное Солнце Бежаницкого района.

Проверка показала, что условия для забора воды на указанных пожарных водоемах администрацией сельского поселения не созданы. Пожарные водоемы на момент проверки находились в замерзшим состоянии.

Таким образом, администрацией сельского поселения «Бежаницкое» в настоящее время не обеспечиваются первичные меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, что ставит под угрозу жизнь людей и сохранность имущества.

В этой связи прокуратура района в адрес главы администрации сельского поселения внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Источник: Псковская Лента Новостей