В акватории реки Великой, Псковского и Чудского озер проведена ледовая разведка

Структура льда, его толщина, прочность во многом зависят от температуры воздуха, продолжительности морозов, состава воды, скорости течения. Вчера, 2 февраля, в целях мониторинга ситуации на зимних водоемах специалистами Аварийно-спасательной службы Псковской области была проведена ледовая разведка в акватории реки Великой, Псковского и Чудского озер.

Река Великая

Разведка проводилась от железнодорожного моста до Псковского озера. Толщина льда составляет: от железнодорожного моста до Ольгинского моста - 40 см, далее до моста Александра Невского - 30 см. В районе населенного пункта Родина и Снятной Горы – 30 см, н. п. Писковичи – 20-25 см, н. п. Муровицы – 20 см. Наблюдаются три промоины под железнодорожным мостом, Ольгиским мостом и в районе радиозавода по левому берегу. В устье реки толщина льда 15-20 см, промоин не наблюдается.

Псковское озеро

Разведка проводилась от устья реки Великой в направлении острова Семский. Толщина льда повсеместно составляет около 30-35 см. Лед ровный. Открытых участков воды нет. Наблюдается старый залом сильноизвилистой формы, который начинается в районе населённого пункта Крупп и идет в северо-восточном направлении к острову Каменка, восточнее острова Каменка меняет направление на юго-восточное к острову Семский, заканчивается восточнее острова Семский. Высота залома от 0,3 до 1 метра.

Чудское озеро

Разведка проходила в районе населенных пунктов: Спицино, Сторожинец, Ветвенник, Береговая Луневщина, Устье, Синьковщина, Лаптовицы, Козлов Берег. В ходе разведки было выявлено: повсеместно лед, открытых участков воды нет. В районе деревни Ветвенник трещина шириной до двух метров, уходит вглубь озера. Средняя толщина льда по озеру составляет 27 см, местами до 30 см.

Источник: Псковская Лента Новостей