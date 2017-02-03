Сегодня: Пятница, 03 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Зарплата бюджетников в Псковской области Подарок любимому Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта За вкусным - в магазины «Соловьи»! Легкий переход Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове О поддержке инноваций 2 февраля Лучшая интерьерная печать в Пскове
Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок известного фотографа и волонтера Дмитрия Маркова попадет на билборды Apple по всему миру. Фотограф, проживающий в Пскове, принял участие в проекте «Одна ночь на iPhone...17



В акватории реки Великой, Псковского и Чудского озер проведена ледовая разведка

03.02.2017 11:32 ПЛН, Псков

Структура льда, его толщина, прочность во многом зависят от температуры воздуха, продолжительности морозов, состава воды, скорости течения. Вчера, 2 февраля, в целях мониторинга ситуации на зимних водоемах специалистами Аварийно-спасательной службы Псковской области была проведена ледовая разведка в акватории реки Великой, Псковского и Чудского озер.
 
Река Великая
 
Разведка проводилась от железнодорожного моста до Псковского озера. Толщина льда составляет: от железнодорожного моста до Ольгинского моста - 40 см, далее до моста Александра Невского - 30 см. В районе населенного пункта Родина и Снятной Горы – 30 см, н. п. Писковичи – 20-25 см, н. п. Муровицы – 20 см. Наблюдаются три промоины под железнодорожным мостом, Ольгиским мостом и в районе радиозавода по левому берегу. В устье реки толщина льда 15-20 см, промоин не наблюдается.
 
Псковское озеро
 
Разведка проводилась от устья реки Великой в направлении острова Семский. Толщина льда повсеместно составляет около 30-35 см. Лед ровный. Открытых участков воды нет. Наблюдается старый залом сильноизвилистой формы, который начинается в районе населённого пункта Крупп и идет в северо-восточном направлении к острову Каменка, восточнее острова Каменка меняет направление на юго-восточное к острову Семский, заканчивается восточнее острова Семский. Высота залома от 0,3 до 1 метра.
 
Чудское озеро
 
Разведка проходила в районе населенных пунктов: Спицино, Сторожинец, Ветвенник, Береговая Луневщина, Устье, Синьковщина, Лаптовицы, Козлов Берег. В ходе разведки было выявлено: повсеместно лед, открытых участков воды нет. В районе деревни Ветвенник трещина шириной до двух метров, уходит вглубь озера. Средняя толщина льда по озеру составляет 27 см, местами до 30 см.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28