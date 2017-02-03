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В Усвятском районе легализованы трудовые отношения с 12 работниками

03.02.2017 11:32 ПЛН, Псков

В администрации Усвятского района состоялось заседание межведомственной комиссии по контролю за платежами в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России, в мероприятии приняли участие глава района Виктор Иващенко представители Межрайонной ИФНС России №6 по Псковской области, Отдела ПФР в Усвятском районе, ГУ - Псковского регионального отделения ФСС.
 
На заседание комиссии были приглашены руководители предприятий и индивидуальные предприниматели-работодатели Усвятского района.
 
Главный вопрос повестки дня был посвящен легализации трудовых отношений. Разъясняя преимущества официального трудоустройства, выступающие резюмировали, что наиболее важными являются официальная заработная плата, ежегодный оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный лист, достойное пенсионное обеспечение в будущем.
 
Подводя итоги работы в 2016 году, было отмечено, что в результате ежемесячных рейдов, проводимых членами комиссии, в Усвятском районе были легализованы трудовые отношения с 12 работниками.

Источник: Псковская Лента Новостей



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