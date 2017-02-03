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Названы лучшие прокуратуры Псковской области по итогам работы в 2016 году

03.02.2017 11:36 ПЛН, Псков

Названы лучшие районные и городские прокуратуры Псковской области по итогам работы в 2016 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с расширенного заседания коллегии прокуратуры региона.

Переходящие знаки руководителям лучших подразделений вручил прокурор области Сергей Белов. Награды получили прокурор Пскова Александр Григорьев, прокурор Опочецкого района Роман Хотченков и прокурор Палкинского района Сергей Степанов.

Также в ходе мероприятия лучшим прокурорам по разным направлениям работы были вручены личные награды.

Источник: Псковская Лента Новостей



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